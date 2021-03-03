"Ведомости" узнали о планах МТС купить телеком-провайдера МТТ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" может приобрести телеком-провайдера "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, в том числе на собеседника, близкого к МТТ. По данным издания, МТС уже провела due diligence актива.

В МТС газете сказали, что компания рассматривает различные варианты расширения портфеля продуктов для своих бизнес-клиентов, не подтвердив и не опровергнув сделку.

"Мы традиционно находимся в контакте со всеми мейджорами рынка, обсуждая в том числе и вопросы стратегического партнерства", - заявили в МТТ, добавив, что сейчас в своей работе компания исходит из самостоятельного развития бизнеса "МТТ групп".

МТТ принадлежит гендиректору компании Евгению Васильеву, а также его замам Марату Билялетдинову, Денису Широкому и Андрею Ажигирову. В 2019 году менеджмент выкупил актив у фонда "Альтернатива капитал" бывшего министра связи Леонида Реймана.

ОАО "МТТ" является федеральным провайдером интеллектуальных IT и телеком-решений для бизнеса. Компания предоставляет услуги виртуальных АТС, IP-телефонии, голосового бота, оценки эффективности рекламы и аналитики по звонкам, городские номера, номера 8-800 и др.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ОАО "МТТ" в 2019 году составила 7,46 млрд рублей, чистая прибыль - 3,7 млн рублей.

По словам одного из источников "Ведомостей", ранее вопрос о продаже актива обсуждался с ПАО "Ростелеком", но "до сделки не дошло".