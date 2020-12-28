Телеком успешно пересдал анализ на концентрацию антител к кризисам

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - После начала пандемии коронавируса многие спорили о том, насколько тяжелыми будут ее последствия для телеком-отрасли. Компании переживали, что капзатраты возрастут сверх запланированного уровня из-за необходимости увеличивать мощности на фоне растущего трафика, власти же говорили, что телекому никакой поддержки не нужно, ему и так в отличие от других отраслей повезло.

По итогам сложного 2020 года телекоммуникационный бизнес в очередной раз доказал, что является одним из наиболее устойчивых (хотя и не в такой степени, как, например, взлетевший благодаря пандемии e-commerce). Но и он оказался не полностью защищенным от рисков: да, абоненты не отказываются от связи даже при существенном падении доходов, но они потребляют все больше и больше трафика, а операторам нужно этот трафик бесперебойно доставлять. Ну и доходы от роуминга и розничных продаж бизнес все же потерял.

Еще в середине года глава "Ростелекома", ставшего после поглощения Tele2 крупнейшим оператором в РФ, говорил, что по итогам 2020 вся телеком-отрасль потеряет несколько процентов выручки, но сумеет продержаться без господдержки. Впрочем, без нее отрасль держится уже многие годы и, если судить по результатам трех кварталов, сумела выдержать еще один кризис. Правда, в этот раз государство немного подсобило операторам, дав годовую отсрочку на исполнение требований "пакета Яровой" по ежегодному увеличению емкости для хранения данных на 15%.

Телеком много лет искал "волшебную таблетку" от стагнации своих традиционных доходов, с трудом - иногда и переплачивая, и ошибаясь - нащупывая путь к построению экосистем. Об успехе этих попыток в исторической перспективе судить пока рано, но вот от последствий коронавируса лечение бизнеса диверсификацией точно оказалось вполне эффективным.

Телекомозамещение

"Ростелеком" уже не первый год направляет усилия на замещение классической телекоммуникационной выручки услугами дата-центров, ТВ-вещания, контентом и другими. По итогам III квартала рост общей выручки компании составил 13%, а рост выручки от цифровых сервисов - 62% (телефония при этом традиционно потеряла 10% год к году). Например, спрос на решения по информационной безопасности вырос в 2,5 раза, услуги ЦОДов и облачный провайдинг - более чем в два раза. В пресс-релизе по итогам квартала "Ростелеком" сообщал, что на десятки процентов выросли сервисы цифрового государства, онлайн-видеотрансляций, умных решений для дома и облачной телефонии. Большой вклад внес и Tele2: мобильная выручка увеличилась на 14%.

Уже после завершения III квартала "Ростелеком" осуществил ряд приобретений, направленных на еще большую диверсификацию. Такое количество покупок больше никто из российских операторов в 2020 году себе не позволил.

В ноябре прошла сделка по приобретению телекоммуникационного бизнеса у группы "ЛУКОЙЛ" - "Лукойл-Информ", которая должна упрочить позиции госоператора в сегменте b2b (а клиенты b2b приносят "Ростелекому" более трети выручки) и обеспечить компетенции в цифровизации нефтегазового сервиса. Кроме того, соглашение сторон обеспечивает "Ростелеком" контрактами, так как в течение следующих пяти лет "ЛУКОЙЛ" сохранит объем действующих договоров на телекоммуникационные и IT-услуги с "Лукойл-Информ".

В конце октября "Ростелеком" объявил о покупке 100% "Синтерра Медиа" за 1,5 млрд рублей у группы МТТ, чтобы усилить позиции в сегменте наземной доставки видеоконтента. Сейчас у "Ростелекома" направление ТВ (туда входит и b2b, и b2c) занимает 7% в общей структуре выручки. По итогам II квартала 2020 года оно принесло 10,7 млрд рублей.

В сегменте хранения данных "Ростелеком" не только покупал (например, DataLine), но и строил. В течение года запустил два дата-центра в Москве на 700 стоек каждый, в конце года открыл в Санкт-Петербурге дата-центр общей емкостью 800 стойко-мест. Теперь общее число стоек "Ростелекома" превышает 12 тысяч, что делает его крупнейшим на этом рынке игроком. Прирост выручки в этом сегменте тоже впечатляет: по итогам III квартала доходы от ЦОДов выросли в 2,2 раза.

В этот бизнес "Ростелеком" даже привлек крупного инвестора. 24 декабря стало известно, что в капитал ЦХД ("Ростелеком - Центры обработки данных" - под этим брендом оператор работает на рынке хранения и обработки данных) войдет ВТБ. Банк, который сотрудничает с "Ростелекомом" на протяжении многих лет и является его акционером, инвестирует в этот бизнес 35 млрд рублей и получит долю в 44,8%.

В услугах ШПД и телефонии у "Ростелекома" тоже дела не стоят на месте: в декабре он купил 100% контролирующего мультисервисного оператора связи на рынке Екатеринбурга и Свердловской области "Планета" за 1,755 млрд рублей, чтобы упрочить свои позиции в регионе.

Все эти сделки и запуски компания отразит в обновленной стратегии, которую представит в I квартале 2021 года. Сначала ее планировалось переписать под Tele2, которую "Ростелеком" купил год назад, но приобретения 2020 года, хоть и менее масштабные, так или иначе направлены на диверсификацию, а значит, доля выручки от цифровых услуг должна сохранять рост, что и покажут инвесторам в стратегии.

МТС, крупнейший среди сотовых операторов, тоже чувствовал себя неплохо в основном за счет диверсификации. По итогам III квартала компания сообщила, что сумела преломить негативное влияние COVID и добиться роста доходов на 4,9% не без помощи тех секторов, которые выходят за пределы телекома. В частности, финтех, медиа- и облачный бизнес обеспечили оператору более половины роста выручки.

В конце 2019 года МТС представила новую стратегию, ее основной постулат - увеличение "срока жизни" абонента. Она рассчитана на то, чтобы предлагать одному клиенту как можно больше услуг в пакете, при этом фокус будет все равно на основном бизнесе - телекоммуникационном. Менеджмент решил сохранить акцент на том, что получается у оператора лучше всего - рост выручки МТС показывает традиционно выше, чем конкуренты, по количеству абонентов также существенно опережает "Мегафон" и "Билайн".

Реализация этой стратегии уже приносит ощутимый результат и даже помогла оператору нивелировать потери доходов от роуминга (на уровне OIBDA МТС потеряла в III квартале 2,2 млрд рублей доходов от роуминга, но в целом показатель вырос год к году на 3,9% за счет сервисов, ритейла и МТС-банка). Единственным нетелеком-сегментом, просевшим в этом году, стал билетный бизнес МТС, столкнувшийся с ограничениями на проведения мероприятий.

Как и закладывалось в стратегии, компания активно развивает медийное направление и даже ввела в свой совет директоров в середине этого года Константина Эрнста. Медийный бизнес МТС предполагает развитие собственного контента, сохранение позиций в тройке лидеров платного ТВ и планы по вхождению в тройку лидеров ОТТ-сервисов. В марте 2020 года МТС и "Первый канал" договорились о стратегическом партнерстве и создании совместного предприятия для поставки медиаконтента исходя из индивидуальных предпочтений пользователей.

Летом МТС решила создать направление для развития "умных" автомобилей. На первом этапе это будет внедрение мультимедийных систем. Подобную систему развивает в РФ сейчас "Яндекс".

"Мне кажется, этот год показал, что выиграли более диверсифицированные компании. Например, хорошо себя показали облачные сервисы. Те же операторы, в структуре выручки которых доля сотового бизнеса больше, чувствовали себя похуже", - считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

Верните путешествия!

Действительно, показатели "Мегафона" и VEON оказались не столь позитивными. VEON, чьи дела идут плохо уже несколько кварталов подряд, а улучшения ожидаются только ближе к середине 2021 года, показал максимальное падение за последние несколько лет. На это повлияла и потеря роуминговых доходов, и девальвация валют на рынках присутствия холдинга (долларовая выручка холдинга упала на 10,3%, в местных валютах - на 1,3%).

COVID даже вынудил VEON отказаться от дивидендов за 2020 год. Впервые компания заговорила об этом еще по итогам II квартала, ссылаясь на неопределенности, связанные с величиной свободного денежного потока (дивидендная политика, утвержденная в сентябре 2019 года, базируется на этом показателе - акционеры могут получать выплаты в размере не менее 50% от FCF после вычета расходов от получения лицензий на частоты).

Однако еще до коронавируса аналитики говорили, что улучшений у VEON не стоит ждать ранее середины 2021 года, когда станут заметны результаты инвестиций в сеть. Компания начала плотно заниматься усилением своих позиций на российском рынке (ключевой актив VEON) в 2019 году, а эффект от этих вложений небыстрый.

В попытках преломить негативный тренд акционеры VEON даже поменяли руководство холдинга (теперь в компании сразу два CEO) и главу российского "Вымпелкома". В начале апреля в "Билайн" вернулся Александр Торбахов, уже работавший на этом посту десять лет назад. За те два квартала, что Торбахов руководит российским бизнесом, компания начала очередной виток активности по возвращению абонентов, хотя, как и прежде, заявляет, что дело не в количестве, а в качестве.

Но в год пандемии у VEON оказалось меньше возможностей нивелировать потери от роуминга. Если МТС это удается за счет экосистемных продуктов, то VEON не предоставляет, например, финтех-услуги или облачный сервис.

Подобная картина наблюдается и в "Мегафоне", который зависит, как и VEON, не только от выручки, но и от розничных продаж, а компенсировать эти потери оператору пока нечем. Выручка "Мегафона" в III квартале потеряла 3,9%, снижение компания объяснила продолжающимся сокращением доходов от международного роуминга из-за закрытых границ и проблемами в рознице. "Со снятием жестких ограничений в ряде регионов в третьем квартале постепенно начали открываться салоны связи, однако, несмотря на позитивную динамику покупательской активности по сравнению со вторым кварталом, восстановления докарантинных показателей не наблюдается", - объяснил "Мегафон".

Во II квартале на фоне этих же проблем "Мегафон" потерял 8,3% выручки, VEON - 16%.

Но и в этой ситуации аналитики видят плюсы. Например, розничные сети, которые давно "просились" в онлайн, могут активнее начать сокращаться, так как операторам попросту невыгодно содержать больше количество салонов связи. Кризис 2020 года может ускорить этот процесс.

Зато для "Мегафона", который меньше других двигался в направлении дополнительных услуг, год ознаменовался корпоративными новостями. В апреле основатель и владелец "ИКС Холдинга" Антон Черепенников договорился с USM Алишера Усманова об обмене активами: за 100% "ИКС Холдинга" он получит 10% "ЮэСэМ Телеком", которое является стопроцентным владельцем "Мегафона". В октябре Черепенников и гендиректор USM Иван Стрешинский получили по 10% в "ЮэСэМ Телеком".

Надежды больше нет

Зато в вопросе 5G 2020 год поставил точку. А точнее, отнял последние надежды на получение тех частот, которые так просили операторы.

В конце сентября министр связи Максут Шадаев заявил, что все вопросы по диапазону 3,4-3,8 ГГц для запуска сетей по этой технологии сняты, их конверсия не предусматривается. "5G будет в тех диапазонах, в которых нам удалось договориться по использованию. 3,4-3,8 использоваться не будет", - подытожил министр.

3,4-3,8 ГГц - самый перспективный диапазон частот для 5G. Операторы неоднократно заявляли, что отсутствие возможности запуска в этом диапазоне увеличит затраты (крупнейшие производители предлагают оборудование именно под этот диапазон) и существенно сместит сроки. Сейчас сети связи пятого поколения уже работают более чем в 25 странах, но в России они пока есть лишь в тестовых зонах. С 2018 года решение этого вопроса сталкивалось с разногласиями Минцифры и силовых ведомств, использующих этот диапазон.

Для того, чтобы совместно договариваться с регулятором по этому диапазону, операторы даже создали в конце прошлого года совместное предприятие, а в конце этого года получили одобрение ФАС. Соглашение предусматривает создание "Вымпелкомом", "МТС", "Ростелекомом" и "Мегафоном" компании с равными акционерными долями для расчистки спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G. Теперь для расчистки и использования у операторов нет самого желанного диапазона.

Те диапазоны частот, которые будут отданы под 5G, начнут расчищаться в 2021 году.

Проблема с тем, что иностранные вендоры не производят оборудование под те частоты, которые будут выделены для этой технологии в России, решается тоже своеобразно - за счет запрета на импортное оборудование. Все сети 5G в РФ должны будут базироваться на оборудовании с высокой степенью локализации, а с 2024 года - только на отечественных решениях. Выпуск такого оборудования будет обеспечивать "Ростех", который получит на это 21,46 млрд рублей госсубсидий на 2021-2024 годы.

Но даже без 5G у операторов сохраняется необходимость продолжать наращивать пропускные мощности и инвестировать в оптоволоконные сети с учетом не только растущего трафика, но и возможных локдаунов.

"Я бы сказал, что телекоммуникации - одна из наиболее устойчивых отраслей. Но сказать, что она полностью защищена от рисков, нельзя", - считает Константин Белов из "Уралсиба". По его мнению, даже перед операторами, сумевшими выстроить прибыльный дополнительный бизнес вокруг связи, остается проблема сетей - в них надо все больше инвестировать. "В этом году тут ничего не поменялось, а даже усугубилось", - полагает он.