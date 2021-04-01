Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:39Заразились
на 31.03В России 4 545 095+8 275В мире 128 822 735+609 856

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте снизился до 51,1

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В России в марте 2021 год индекс PMI обрабатывающих отраслей опустился до 51,1 пункта с 51,5 пункта в феврале, указав на умеренное улучшение деловой конъюнктуры в этих отраслях. Это показало исследование IHS Markit. Тем не менее, показатель практически соответствовал среднему долгосрочному значению исследования.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

По данным исследования, более мягкому общему росту способствовало замедление темпов роста объемов производства. Хотя компании связывали увеличение производства с устойчивым ростом клиентского спроса, они отмечали потерю темпов роста на фоне ограничений, вызванных повышением цен поставщиков и нехваткой сырья.

Рост новых заказов произошел третий месяц подряд в марте, однако темпы были минимальными. Незначительный рост был связан с увеличением спроса со стороны традиционных клиентов. Напротив, новые экспортные заказы упали еще больше. Однако темпы сокращения замедлились после сильного падения в феврале.

Как говорится в отчете, в конце первого квартала 2021 года показатели поставщиков ухудшились в наибольшей степени с мая 2020 года.

"Более длительные сроки выполнения заказов объяснялись серьезными задержками транспортировки, ограниченными возможностями поставщиков и нехваткой сырья. Увеличение сроков поставок также было одним из самых заметных за всю историю серии, превышающей 23 года", - отмечается в пресс-релизе.

В связи с дефицитом поставок производители зарегистрировали дальнейшее заметное увеличение цен на сырье. Хотя уровень инфляции затрат снизился до пятимесячного минимума, он значительно превысил тенденцию в данной серии.

"В ответ компании продолжили повышать отпускные цены в марте. Увеличение цен на производимую продукцию было широко связано с переносом более высоких затрат на клиентов. Темпы инфляции отпускных цен были немного ниже, чем в феврале, но, тем не менее, они стали вторыми максимальными более чем за шесть лет", - говорится в докладе по итогам исследования.

По его данным, сбои в цепочке поставок также повлияли на контроль запасов на производственных предприятиях. Компании зарегистрировали новое падение закупочной активности на фоне роста цен поставщиков. В результате запасы сырья и материалов и готовой продукции сократились на фоне проблем с пополнением запасов, причем последние падали самыми быстрыми темпами с июня 2020 года.

В то же время более слабый рост новых заказов привел к дальнейшему сокращению незавершенных заказов, уровень которых значительно снизился на фоне достаточных производственных мощности для обработки поступающих новых заказов. Как следствие занятость в марте в целом не изменилась, завершив двухмесячную серию роста.

Деловые ожидания участников опроса несколько снизились, но в целом остались оптимистичными. Степень оптимизма была второй максимальной с января 2020 года на фоне надежд на рост клиентского спроса и запланированных инвестиций.

IHS Markit коронавирус PMI

Новости по теме

Новости

ФАС не выявила нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара в РФ

ФАС не выявила нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара в РФ

Россия ввела единую минимальную цену на сигареты

Россия ввела единую минимальную цену на сигареты

Коллекторов предложили лишать свободы на срок до 12 лет за незаконные действия

Коллекторов предложили лишать свободы на срок до 12 лет за незаконные действия

В Росгвардии оценили действия спецназа при штурме дома под Мытищами

В Росгвардии оценили действия спецназа при штурме дома под Мытищами

Правительство утвердило новые правила выплаты пособий на детей 3-7 лет

Пандемия коронавируса

Третья российская COVID-вакцина поступит для применения в начале апреля

Пандемия коронавируса

Мурашко заявил, что иммунитет к COVID у переболевших держится полгода

Что произошло за день: среда, 31 марта

Во ФСИН заверили, что Навальный получает всю необходимую медпомощь

По делу о взрыве в Зеленодольске задержали врача психдиспансера

По делу о взрыве в Зеленодольске задержали врача психдиспансера
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');