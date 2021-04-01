Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте снизился до 51,1

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В России в марте 2021 год индекс PMI обрабатывающих отраслей опустился до 51,1 пункта с 51,5 пункта в феврале, указав на умеренное улучшение деловой конъюнктуры в этих отраслях. Это показало исследование IHS Markit. Тем не менее, показатель практически соответствовал среднему долгосрочному значению исследования.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

По данным исследования, более мягкому общему росту способствовало замедление темпов роста объемов производства. Хотя компании связывали увеличение производства с устойчивым ростом клиентского спроса, они отмечали потерю темпов роста на фоне ограничений, вызванных повышением цен поставщиков и нехваткой сырья.

Рост новых заказов произошел третий месяц подряд в марте, однако темпы были минимальными. Незначительный рост был связан с увеличением спроса со стороны традиционных клиентов. Напротив, новые экспортные заказы упали еще больше. Однако темпы сокращения замедлились после сильного падения в феврале.

Как говорится в отчете, в конце первого квартала 2021 года показатели поставщиков ухудшились в наибольшей степени с мая 2020 года.

"Более длительные сроки выполнения заказов объяснялись серьезными задержками транспортировки, ограниченными возможностями поставщиков и нехваткой сырья. Увеличение сроков поставок также было одним из самых заметных за всю историю серии, превышающей 23 года", - отмечается в пресс-релизе.

В связи с дефицитом поставок производители зарегистрировали дальнейшее заметное увеличение цен на сырье. Хотя уровень инфляции затрат снизился до пятимесячного минимума, он значительно превысил тенденцию в данной серии.

"В ответ компании продолжили повышать отпускные цены в марте. Увеличение цен на производимую продукцию было широко связано с переносом более высоких затрат на клиентов. Темпы инфляции отпускных цен были немного ниже, чем в феврале, но, тем не менее, они стали вторыми максимальными более чем за шесть лет", - говорится в докладе по итогам исследования.

По его данным, сбои в цепочке поставок также повлияли на контроль запасов на производственных предприятиях. Компании зарегистрировали новое падение закупочной активности на фоне роста цен поставщиков. В результате запасы сырья и материалов и готовой продукции сократились на фоне проблем с пополнением запасов, причем последние падали самыми быстрыми темпами с июня 2020 года.

В то же время более слабый рост новых заказов привел к дальнейшему сокращению незавершенных заказов, уровень которых значительно снизился на фоне достаточных производственных мощности для обработки поступающих новых заказов. Как следствие занятость в марте в целом не изменилась, завершив двухмесячную серию роста.

Деловые ожидания участников опроса несколько снизились, но в целом остались оптимистичными. Степень оптимизма была второй максимальной с января 2020 года на фоне надежд на рост клиентского спроса и запланированных инвестиций.