Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
на 03.03В России 4 278 750+10 535В мире 114 751 416+308 770

Песков не вспомнил, от какой помощи России отказываются США

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не смогли уточнить, какую именно помощь США перестанут оказывать России в рамках озвученных накануне санкций в отношении Москвы.

"Я, к своему стыду, сейчас не могу припомнить, в последнее время какую помощь оказывала Америка России. Поэтому просто не могу ответить на ваш вопрос. Я затрудняюсь сказать, от чего в данном случае США отказываются, мне неизвестно о какой-то помощи", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов уточнить, какую именно помощь Россия получала от США.

Накануне стало известно, что в рамках введённых Вашингтоном санкций США прекращает любую помощь России в соответствии с Законом об иностранной помощи за исключением срочной гуманитарной помощи (продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров).

Планируется, что эти меры вступят в силу спустя 15 дней после уведомления о них Конгресса.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, отношение ряда западных стран к России почти не изменилось со времен Фултонской речи Уинстона Черчилля, ознаменовавшей начало холодной войны.

"Многое в этом мировоззрении осталось без изменений и даже обогатилось более конфронтационными нотками, к сожалению. Поэтому нужно об этом помнить, нужно помнить, что все конфронтационные механизмы, такие как НАТО, которые были созданы, они действуют, работают, и они создавались не для мирного взаимодействия, а для серьезного противостояния", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что эти структуры продолжают работать против России и "вынуждают нас быть начеку, принимать все необходимые меры для защиты нашей страны".

Дмитрий Песков США

Новости

Кремль будет соблюдать принцип взаимности при ответе на санкции Запада

Пандемия коронавируса

В России за сутки было выявлено 10,5 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки было выявлено 10,5 тыс. новых случаев коронавируса

Программа Михалкова "БесогонТВ" вернется на "Россию-24"

Программа Михалкова "БесогонТВ" вернется на "Россию-24"

В правительстве задумались о введении стандарта all inclusive в России

В правительстве задумались о введении стандарта all inclusive в России

Экс-мэр Петропавловска-Камчатского стал фигурантом нового дела о взятках

Красноярские школьники отравились уже после выявления нарушений у поставщика овощей

Пандемия коронавируса

Россия пока не ждет "вакцинных туристов"

Россия пока не ждет "вакцинных туристов"

Что случилось этой ночью: среда, 3 марта

Соцсети удалили более 450 материалов с призывами подростков к суициду

Что произошло за день: вторник, 2 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');