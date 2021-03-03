Песков не вспомнил, от какой помощи России отказываются США

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не смогли уточнить, какую именно помощь США перестанут оказывать России в рамках озвученных накануне санкций в отношении Москвы.

"Я, к своему стыду, сейчас не могу припомнить, в последнее время какую помощь оказывала Америка России. Поэтому просто не могу ответить на ваш вопрос. Я затрудняюсь сказать, от чего в данном случае США отказываются, мне неизвестно о какой-то помощи", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов уточнить, какую именно помощь Россия получала от США.

Накануне стало известно, что в рамках введённых Вашингтоном санкций США прекращает любую помощь России в соответствии с Законом об иностранной помощи за исключением срочной гуманитарной помощи (продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров).

Планируется, что эти меры вступят в силу спустя 15 дней после уведомления о них Конгресса.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, отношение ряда западных стран к России почти не изменилось со времен Фултонской речи Уинстона Черчилля, ознаменовавшей начало холодной войны.

"Многое в этом мировоззрении осталось без изменений и даже обогатилось более конфронтационными нотками, к сожалению. Поэтому нужно об этом помнить, нужно помнить, что все конфронтационные механизмы, такие как НАТО, которые были созданы, они действуют, работают, и они создавались не для мирного взаимодействия, а для серьезного противостояния", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что эти структуры продолжают работать против России и "вынуждают нас быть начеку, принимать все необходимые меры для защиты нашей страны".