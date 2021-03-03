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Путин призвал усилить борьбу с вовлечением детей в несанкционированные протесты

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин призвал МВД вместе с другими силовыми ведомствами активнее искать в интернете тех, кто зовет детей на несогласованные митинги, такие призывы нарушают закон, сказал он на итоговой коллегии МВД.

"С коллегами из других ведомств необходимо вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия, - потребовал президент. - Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают в незаконные несанкционированные уличные акции, это, конечно, нарушение закона. И в соответствии с законом на это нужно реагировать".

"Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет и как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента: для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств. Но кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было "соусом" не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических "хорьковых" целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети, и работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья. Собственно, вы так и делаете, хочу вас за это поблагодарить. И прошу никогда об этом не забывать", - сказал президент.

Он назвал тревожным сигналом статистику, по которой каждое четвертое преступление из тех, что совершают подростки - это тяжкое или особо тяжкое преступление.

Президент также потребовал от МВД жестко пресекать любые проявления экстремизма, в том числе "пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия". Также он поставил перед полицией задачу "привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, а если их ловят - и раскаиваются, а людей толкают на путь правонарушений".

Тема втягивания детей в несогласованные протесты появилась перед акциями, которые в январе проводили сторонники политика Алексея Навального. Акции не были санкционированы, перед их проведением представители силовых структур, Роскомнадзор и высокопставленные чиновники разных уровней начали говорить о недопустимости вовлечения несовершеннолетних в незаконные протесты. СКР перед акцией 23 января возбудил уголовное дело о втягивании детей в неправовую деятельность, опасную для их здоровья. Сторонники Навального отрицают, что обращались к несовершеннолетним.

Владимир Путин МВД

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