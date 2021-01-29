СК объявил Леонида Волкова в розыск

Начальник штаба Навального Леонид Волков Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Руководителю сети штабов Навального Леониду Волкову заочно предъявлено обвинение в вовлечении через интернет несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо опасных для их жизни (ч. 2 ст. 151.2 УК ), сообщили в СКР. Волков объявлен в розыск.

Уголовное дело о вовлечении детей в несогласованные массовые акции было возбуждено 22 января, за сутки до того, как эти митинги и шествия произошли. 28 января стало известно, что уголовное дело по такой статье возбуждено в отношении Волкова.

В СК объяснили, что нашли в интернете видеозаписи, на которых Волков призывает несовершеннолетних приходить на незаконные акции. Наличие этих призывов в обращениях Волкова выявило лингвистическое исследование.

27 января, за день до возбуждения дела Волков прокомментировал эту тему в фейсбуке: он назвал тему вовлечения детей в участие в уличных акциях "совершенно придуманной". Он добавил, что понимает волнения родителей школьников, и посоветовал им объяснить детям, что участие в шествиях и митингах стало опасным и лучше на акции не ходить.

22 января МВД сообщило, что начало доследственную проверку информации о том, что руководители штабов Навального "занимаются организацией провокаций и насильственных действий", и эти действия широко освещаются в соцсетях, оппозиционных и иностранных СМИ. Ведомство тогда отметило, что Леонид Волков сейчас находится за границей.