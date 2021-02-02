В Думе предложили не торопиться с ужесточением наказания за участие детей в акциях

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Не следует торопиться с ужесточением ответственности за участие несовершеннолетних в акциях протеста, законодателям нужно как следует проанализировать ситуацию, считает депутат Госдумы Павел Крашенниников. Он сказал это на встрече со студентами в Екатеринбурге, но добавил, что прикрываться детьми - это неправильно.

"Конечно, то, что она (оппозиция. - ИФ.) есть, дает возможность развиваться всем. Любая конкуренция - это плюс в экономике и в политике. При этом, конечно, мы все должны жить в правовом поле. Все эти истории, когда вытаскивают детей (на акции. - ИФ.)... Я не уверен, что сейчас нам на горячую голову нужно ужесточать законодательство, это неправильно, надо все проанализировать, смотреть", - сказал он.

"Но все-таки без правового поля ничего здесь не сделаешь. (...) Прикрытие детьми - это совершенно неправильно. Молодежная политика должна быть, в том числе связана с тем, что нужно приходить, рассказывать людям, почему так, почему иначе", - добавил депутат.

Крашенинников также выступил за большее политическое разнообразие в Госдуме. Сейчас в палате четыре партии, он одобрил, если бы на выборах в Думу прошло больше политических сил.

23 и 31 января в России прошли несогласованные акции в поддержку арестованного Алексея Навального. 22 января СКР возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 151.2 УК о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних.

На следующей неделе стало известно, что дело по этой же статье возбудили в отношении координатора региональных штабов Навального Леонида Волкова. Волков отрицает, что кто-либо призывал несовершеннолетних приходить на несогласованные акции, он назвал эту тему придуманной.