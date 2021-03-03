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Полиции пообещали защиту от угроз в интернете

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин сообщил на итоговой коллегии МВД, что сейчас "активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях".

"Государство будет и впредь создавать достойные условия службы в органах внутренних дел, повышать уровень правовой и социальной защищенности сотрудников. В этой связи отмечу, что, как и прежде, по всей строгости закона будут наказываться те, кто пытается помешать, тем более, агрессивно воспрепятствовать работе внутренних дел, работе сотрудников правоохранительных органов исполнять свои обязанности ", - заявил он.

В конце января 2021 года Роскомнадзор потребовал от мессенджера Telegram прекратить незаконное распространение персональных данных граждан, безопасности которых угрожает нарушение конфиденциальности этой информации. Перед этим "Коммерсантъ" сообщил, что в мессенджере появился канал, который собирает и публикует персональные данные полицейских и росгвардейцев, участвующих в задержаниях участников акций протеста.

МВД Владимир Путин

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