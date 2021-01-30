РКН потребовал от Telegram прекратить распространение личных данных

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от мессенджера Telegram прекратить незаконное распространение персональных данных граждан, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что направили обращение в Телеграм. В нем отмечается, что публикация персональных данных граждан без их согласия противоречит закону Российской Федерации "О персональных данных" и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc..

В ведомстве подчеркнули, что "нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании".

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что после несанкционированных митингов оппозиции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального 23 января в мессенджере появился канал, который собирает и публикует персональные данные полицейских и росгвардейцев, участвующих в задержаниях.

"Для поиска информации владельцы канала используют программы для распознавания лиц по фотографии и уже утекшие в сеть базы данных, объясняют эксперты. Публикация персональных данных может угрожать безопасности правоохранителей и их родственников, считают в Госдуме. Там не исключают появления новых инициатив для привлечения за это к ответственности администраторов площадок в интернете", - пишет издание.