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Telegram заблокировал каналы с персональными данными сотрудников правоохранительных органов

Telegram заблокировал каналы с персональными данными сотрудников правоохранительных органов
Фото: SOPA Images / Contributor via Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Telegram заблокировал каналы с личными данными граждан РФ, как участников протестных акций, так и сотрудников силовых структур, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Ранее заблокировать эту информацию требовал Роскомнадзор.

Как сообщил Дуров в своем телеграм-канале, за последние недели Telegram заблокировал несколько каналов, "которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России".

"Вместе с ними появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиа-менеджеров. (...) Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением", – написал он.

Однако, отметил Дуров, "в связи с этими каналами уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS - оно не получает одобрение Apple".

В результате сегодня мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными. Прошу авторов публичных Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данных других людей. Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Telegram в App Store и Google Play, последовательно применяя наши правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов".

Роскомнадзор 1 февраля потребовал от мессенджера Telegram прекратить незаконное распространение персональных данных граждан "на основании полученных обращений граждан", так как публикация персональных данных граждан без их согласия противоречит закону РФ "О персональных данных" и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc. В ведомстве отметили, что "нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что после несанкционированных митингов оппозиции в поддержку Алексея Навального 23 января в мессенджере Telegram появился канал, который собирает и публикует персональные данные полицейских и росгвардейцев, участвующих в задержаниях.

Роскомнадзор Павел Дуров Telegram

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