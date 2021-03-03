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"Норникель" планирует к 9 марта стабилизировать ситуацию на рудниках

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - "Норникель" рассчитывает к 9 марта стабилизировать ситуацию на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский", работа которых была приостановлена в конце февраля из-за попадания подземных вод в выработки, сообщил журналистам глава компании Владимир Потанин.

"В те же сроки, то есть 9 марта, будут определены те объемы производства, которые у нас под риском", - заявил он. По его словам, в компании рассчитывают к этому времени "добиться окончательного перелома в этой ситуации" и ее стабилизации.

"9 марта мы проведем заседание правления, на котором окончательно утвердим тот план, который был предложен горняками - как по стабилизации ситуации, так и по дальнейшему выходу на нормальные объемы производства", - сообщил Потанин.

"На сегодняшний день можно сказать о том, что авария будет иметь материальный характер, то есть будут определенные потери для производства", - констатировал глава компании. К счастью, ситуация не затрагивает людей, экологию и другие чувствительные вопросы, добавил он.

"Норильский никель", конечно, обладает достаточными компетенциями для того, чтобы справиться с этой проблемой. И те работы, которые сейчас ведутся, они адекватно отвечают обстановке", - сказал он. В настоящее время проводится локализация подтопленных участков и закладка цемента, добавил он.

ЧП на рудниках "Норникеля"

Работа рудников, обеспечивающих почти половину годовой добычи "Норникеля", была частично приостановлена 24 февраля в связи с поступлением грунтовых вод в шахту "Октябрьского", зафиксированным еще 12 февраля. Об этом компания сообщала в тот же день, однако тогда объект продолжал работать в штатном режиме.

Как информировал 24 февраля "Норникель", были начаты работы по ликвидации подтопления объектов.

Последствия приостановки работы рудников и сроки завершения ремонтных работ пока не объявлялись.

По данным компании, в 2019 году на "Октябрьском" было добыто 5,4 млн тонн, на "Таймырском" - 4 млн тонн руды при общем объеме добычи в Заполярном филиале и ООО "Медвежий ручей" в 18,4 млн тонн руды. Таким образом, на рудники Октябрьского месторождения пришлось около половины добычи руды "Норникеля". Доле в производстве соответствует и доля в выручке ГМК - аналитики "ВТБ Капитала" оценивают ее примерно в 50%, или $9,5 млрд в 2021 г. при прогнозе $18,8 млрд для всей компании.

Оба события - ЧП на обогатительной фабрике и приостановка добычи на крупнейших рудниках - увеличивают риски исполнения плана компании по производству на текущий год, констатирует "ВТБ Капитал".

По оценке Sova Capital, месячный простой двух рудников снизит годовой объем производства "Норникеля" на 4%.

Норникель Владимир Потанин

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