Рынок акций РФ завершил торги консолидацией у 3415 п. по индексу МосБиржи

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги консолидацией при смешанной динамике blue chips - утренние попытки роста сменились к вечеру выборочными распродажами на фоне разнополярных внешних сигналов; индекс МосБиржи закрепился вблизи 3415 пунктов, при этом выросли бумаги металлургов, за исключением просевших акций "Норникеля" вслед за никелем.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3416,04 пункта (+0,2%, днем индекс поднимался выше 3450 пунктов), индекс РТС - 1453,61 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,5%.

Доллар подрос до 74,02 рубля (+0,21 рубля), доходность 10-летних UST выросла до 1,49% годовых (+5,3%).

Вашингтон в рамках санкций отказывает России в предоставлении кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны правительственных финансовых организаций США, в том числе со стороны экспортно-импортного банка Соединенных Штатов, сообщил ранее Госдепартамент. Также прекращается финансирование любых иностранных военных программ при участии России. Планируется, что эти меры вступят в силу спустя 15 дней после уведомления о них Конгресса.

Подорожали акции UC Rusal (+3%), "НЛМК" (+2,4%), "ММК" (+2,2%), "Северстали" (+1,5%), "Роснефти" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Интер РАО" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,7%), Polymetal (+0,7%), "МТС" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Яндекса" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "Татнефти" (+0,1%), "Россетей" (+0,1%).

Совет директоров Polymetal, согласно обновленной дивидендной политике, предложил выплатить итоговые дивиденды за 2020 год в размере $0,89 на акцию, сообщила компания. Эта сумма включает $0,74 на акцию, что составляет 50% от скорректированной чистой прибыли за II полугодие 2020 года. Сюда также входит дополнительный дивиденд на усмотрение совета директоров в размере $0,15 на акцию, увеличивающий объявленный дивиденд до максимальной выплаты в размере 100% свободного денежного потока за 2020 год на фоне устойчивого финансового положения и отличных результатов деятельности компании, говорится в сообщении. Общая сумма выплат может составить $419 млн.

Подешевели расписки Ozon (-3,5%), акции "Московской биржи" (-2,3%), "Норникеля" (-2%), АФК "Система" (-1,1%), "РусГидро" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), бумаги "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), банка ВТБ (-0,1%).

Глава "Норникеля" Владимир Потанин сообщил журналистам, что ГМК рассчитывает к 9 марта стабилизировать ситуацию на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский", работа которых была приостановлена в конце февраля из-за попадания подземных вод в выработки, а также определить выпадающие объемы производства.

Кроме того, по словам Потанина, "Норникель" рассчитывает после 15 марта привести в рабочее состояние Норильскую обогатительную фабрику (НОФ), где в феврале произошло обрушение части конструкций. Решение о возобновлении ее работы будет принято позднее, после получения заключения Ростехнадзора о достаточной безопасности.

Нефть вернулась к росту после утренней заминки, что усиливает позиции рубля, однако Минфин объявил об увеличении объема покупок валюты для выполнения бюджетного правила с 5 марта по 6 апреля. Ситуацию на глобальном денежном рынке можно назвать относительно спокойной, умеренно подрос индекс доллара (+0,3%) и подскочила на 5% доходность по 10-летним казначейским обязательствам США.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 2%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,7%), в Европе утренний оптимизм сошел на нет (индексы CAC 40, DAX, FTSE изменились в пределах 0,5%), но проседают США (индекс S&P 500 снижается на 0,6%).

Число рабочих мест в частном секторе экономики США (индекс ADP Employment) в феврале увеличилось на 117 тыс. при прогнозах роста на 177-205 тыс. Согласно пересмотренным данным, в январе число рабочих мест увеличилось на 195 тыс., а не на 174 тыс., как сообщалось первоначально.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в феврале снизился до 55,3 пункта, тогда как аналитики не ожидали изменений с январских 58,7 пункта.

Цены на нефть

Нефть в среду подорожала на ожиданиях неизменности квот на добычу ОПЕК+ с апреля, что нивелировало негативную статистику Минэнерго США о резком росте запасов сырья в стране; цена Brent к 18:50 по Москве находилась на $0,5 выше уровня суточной давности.

Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $64,16 за баррель (+2,3% и -1,6% во вторник), апрельская цена WTI - $61,44 за баррель (+2,8% и -1,4% накануне).

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 21,56 млн баррелей (ожидания варьировались от снижения на 1,3 млн до роста на 1,3 млн баррелей), запасы бензина снизились на 13,62 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5-2,9 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 9,72 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,75-3,9 млн).

Как сообщили источники "Интерфакса", накануне технический комитет ОПЕК+ пришел к выводу, что возвращение на нефтяной рынок фактически 1,5 млн б/с не повлияет на его сбалансированность, хотя в явном виде такая рекомендация для JMMC не прописана.

В среду состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, по его итогам рекомендации для заседания министров всех стран-участниц ОПЕК+ 4 марта вынесено не было, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+7% и +11,2% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+5,9%), ПАО "Группа Черкизово" (+5,4%, до 2364 рублей), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (+4,9%), ПАО "Саратовский НПЗ" (+4,5%), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (+3,9%), АДР HeadHunter (+3,8%).

Акции ПАО "Группа Черкизово" выросли на новостях о дивидендах - совет директоров рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов в размере 13,58 рубля на акцию за 2019 год и 120,42 рубля - за 2020 год (в сумме 134 рубля на акцию, или суммарно 5,89 млрд рублей).

Рекомендация о дивидендах по итогам 2020 года рассматривалась повторно: в феврале совет директоров уже рекомендовал акционерам выплатить 134 рубля на акцию за прошлый год, но затем это решение было отменено. По итогам 2019 года компания выплатила дивиденды в размере 60,92 рубля на акцию. Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 апреля.

Подешевели бумаги ПАО "Абрау-Дюрсо" (-6,4%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (-5,7%), ПАО "Белуга групп" (-3,2%), ПАО "Пермэнергосбыт" (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 91,74 млрд рублей (из них 16,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 16,14 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 9,78 млрд рублей - на акции "Интер РАО").