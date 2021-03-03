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Петербургский экономический форум запланирован на 2-5 июня

Петербургский экономический форум запланирован на 2-5 июня
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский экономический форум в этом году планируется со 2 по 5 июня, сообщает в среду пресс-служба "Росконгресса".

Как передает пресс-служба со ссылкой на ответственного секретаря форума Антона Кобякова, решение о проведении ПМЭФ было принято "с учетом мнения экспертов о том, что Россия и мир находятся сейчас "в точке постпандемийного перелома". В сообщении также отмечается, что стабилизация эпидобстановки стала возможной "благодаря всеобщей вакцинации и формированию коллективного иммунитета".

Кобяков добавил, что оргкомитет форума "приложит все усилия для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности" по коронавирусу, "которые тщательным образом проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ".

В 2020 году ПМЭФ был отменен из-за пандемии.

ПМЭФ Росконгресс Коронавирус Антон Кобяков

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