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Песков заявил, что Путин примет участие в ПМЭФ

Однако формат участия президента в мероприятии пока неизвестен

Песков заявил, что Путин примет участие в ПМЭФ
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин примет участие Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), но пока неизвестно, в каком формате, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, мы рассчитываем, что президент примет участие. Пока модальность его участия в пленарной сессии, в других мероприятиях мы не можем сформулировать, потому что вы сами понимаете, что эпидемиологическая обстановка весьма подвижна. Будем надеяться на лучшее, но в то же время не будем сейчас исключать никакого формата", - сказал Песков журналистам в четверг.

Он отметил, что так или иначе, представить ПМЭФ без участия главы государства невозможно. "Это президентский форум, поэтому участие Путина будет", - сказал Песков.

XXIV Петербургский международный экономический форум запланирован на 2-5 июня 2021 года.

"С учетом мнения экспертов о том, что Россия и мир находятся сейчас "в точке постпандейминого перелома" и потребности мирового сообщества в стабилизации эпидемиологической обстановки, которая возможна благодаря всеобщей вакцинации и формированию коллективного иммунитета, считаем возможным проведение Петербургского международного экономического форума 2-5 июня 2021 года", - заявил накануне, 3 марта, советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

По его словам, оргкомитет приложит все усилия для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности по коронавирусу, "которые тщательным образом проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ".

В 2020 году ПМЭФ был отменен из-за пандемии.

ПМЭФ Владимир Путин Дмитрий Песков Петербург

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