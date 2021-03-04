Обвиняемого в поджоге из хулиганства будут судить за гибель 8 человек

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о поджоге жилых домов в Екатеринбурге и о гибели восьми человек, дело направят в Свердловский областной суд, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, в марте 2020 года 29-летний житель Екатеринбурга в состоянии опьянения и из хулиганства совершил поджоги в двух жилых домах: 14 марта - на улице Шефской и 26 марта - на улице Омской. Следствие считает, что он выливал на пол в подъездах горючую жидкость и поджигал ее. В одном случае сгорели вещи в одной квартире, во втором случае погибли восемь человек.

Обвиняемому вменяют убийство двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений и уУмышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога.

Ранее сообщалось, что МВД весной прошлого года возбудило пять уголовных дел об умышленном уничтожении имущества после серии поджогов домов в Орджоникидзевском районе Ектатеринбурга. Дело об убийстве в СК возбудили после гибели восьми человек при пожаре. Предполагаемого поджигателя задержали в апреле.