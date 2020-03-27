В МВД не исключили поджог как причину пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В качестве одной из версий пожара в жилом доме Екатеринбурга, в результате которого, по уточненным данным, погибли семь человек, рассматривается поджог, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из МЧС и регионального следственного комитета отрабатывают различные версии ЧП, в том числе, связанные с поджогом дома старой постройки. Назначена пожарно-техническая экспертиза", - сказал Горелых.

По его словам, участковые уполномоченные опрашивают жителей близлежащих домов, чтобы установить возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

Кроме того, Горелых уточнил, что в результате пожара семь человек погибли, один пострадал.

"От едкого дыма погибли семь человек. Еще один человек, женщина, госпитализирована в городскую клиническую больницу N40 Екатеринбурга, где врачи борются за ее жизнь", - добавил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД.

Накануне в Екатеринбурге произошел пожар в двухэтажном деревянном бараке, огнем было охвачен 200 квадратных метров. Сообщалось о шести погибших и одном пострадавшем.