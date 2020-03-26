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Шесть человек погибли при пожаре в бараке в Екатеринбурге

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли при пожаре в Екатеринбурге, еще один человек пострадал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

В свою очередь информированный источник рассказал "Интерфаксу", что пожар произошел в двухэтажном деревянном бараке по адресу ул. Омская, 91.

В МЧС отметили, что к моменту приезда пожарных огонь охватил подъезд здания и кровлю барака. В 23:29 открытое горение было ликвидировано, сейчас ведется проливка и разборка здания.

Площадь пожара, по уточненной информации, составила 200 квадратных метров.

Екатеринбург МЧС

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