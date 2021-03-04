Житель Белгородской области застрелил беременную косулю в заказнике

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Житель Старого Оскола, застреливший косулю в заказнике, стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По информации ведомства, о выстрелах на территории заказника в отдел полиции сообщил представитель охотничьего хозяйства. На месте происшествия следственно-оперативная групп обнаружила убитую косулю, следы обуви и пять гильз 12 калибра.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался ранее судимый местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник взял охотничье ружье, доставшееся ему по наследству, не имея лицензии на отстрел копытных животных, застрелил беременную косулю. Сделано это было на территории заказника, где запрещена охота. По предварительным подсчетам, причиненный охотничьему хозяйству материальный ущерб составил около 300 тыс. рублей".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте, причинившей особо крупный ущерб. Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.