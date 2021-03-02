В Тверской области задержали браконьеров, задушивших беременную лосиху

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Три человека задержаны в рамках расследования уголовного дела о незаконной охоте в Вологодской области, где жертвой жестокой расправы стала беременная лосиха.

"Трое подозреваемых в совершении преступления задержаны, ими оказались жители Тверской и Ярославской областей. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СКР России по Тверской области.

Инцидент произошел в последние дни февраля вблизи деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области. Браконьеры на снегоходах долго гнали лосиху по глубокому снегу. После того, как она выбилась из сил, преследователи навалились на животное, опрокинули и задушили. Жестокую расправу они снимали на камеру мобильного телефона. В охоте участвовала женщина.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Ход расследования взял на контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По данным местных СМИ, убитая лосиха была беременна.