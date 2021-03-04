Суд в Тверской области арестовал троих подозреваемых в убийстве беременной лосихи на охоте
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Суд в Тверской области в среду принял решение об аресте троих подозреваемых в жестоком убийстве на охоте беременной лосихи.
"В отношении фигурантов определена мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила пресс-служба СУ СКР по Тверской области.
Как сообщалось, инцидент произошел в последние дни февраля вблизи деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области.
По данным правоохранителей, охоту устроили трое мужчин - двое жителей Тверской области и один - Ярославской. Расправу сняли на мобильный телефон.
Против них возбуждено уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Ход расследования взял на контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя.
По данным местных СМИ, убитая лосиха была беременна.