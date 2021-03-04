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Потанин предложил Норильску дополнительно 150 млрд рублей на развитие

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - "Норникель" готов дополнительно вложить в развитие Норильска 150 млрд рублей сверх 81 млрд рублей, которые компания обязалась выделить в рамках подписанного недавно четырехстороннего соглашения с правительством, Красноярским краем и Норильском, сообщил президент "Норникеля" Владимир Потанин после встречи с мэром Дмитрием Карасевым.

По его словам, Карасев ему сказал, что в подписанную программу вошли "не все мероприятия, не все инвестиции, которые городу нужны".

"Существует еще много важных для города инициатив, которые мы договорились форсировано делать до 2024 года. От мэра прозвучала цифра масштаба тех инвестиций, которые для этого потребуются. Озвучена была цифра - 150 млрд рублей, и я подтвердил, что мы поддержим город и эти средства выделим", - заявил Потанин.

Подписанное в конце февраля четырехстороннее соглашение о сотрудничестве содержит первоочередные проекты по развитию Норильска, над которыми до 2024 года и на перспективу до 2035 года совместно будут работать федеральный центр, регион, город и компания. Объем такого совместного финансирования - 120,1 млрд рублей Из них 24 млрд рублей поступит из средств федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей - из средств "Норникеля".

Речь идет о проектах по реновации жилищного фонда, модернизации и капремонту объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города, по реконструкции и развитию объектов социальной инфраструктуры, формированию комфортной и безопасной городской среды. Также предусмотрены средства на переселение граждан, проживающих в Норильске и Дудинке.

Норильск Красноярский край Норникель Владимир Потанин правительство Дмитрий Карасев

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