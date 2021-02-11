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Красноярский край оценил ущерб от аварии на ТЭЦ "Норникеля" в 494 млн руб.

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Дочка" "Норникеля" АО "НТЭК" получила от министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края требование о добровольном возмещении вреда, причиненного объектам животного мира в ходе разлива дизельного топлива в мае прошлого года, сообщил "Норникель".

Вред оценен в 494 млн рублей (около $7 млн по текущему курсу).

Расчет ущерба произведен по негативным последствиям аварии для млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ, охотничьих ресурсов, а также в целом для среды обитания объектов животного мира.

Правительство Красноярского края предлагает компании возместить данный ущерб в течение 30 дней со дня получения настоящего требования либо принять меры по восстановлению окружающей среды в рамках причиненного вреда объектам животного мира.

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"Норникель" зарезервировал $2,13 млрд под экологические требования. Взыскание этой суммы предполагает реализацию наихудшего для компании сценария, комментировали ранее топ-менеджеры "Норникеля".

Ранее Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании около 148 млрд рублей ущерба. Суд снизил сумму требований к НТЭК всего на 1,5 млрд рублей, присудив "дочке" "Норникеля" 146,17 млрд рублей (около $1,9 млрд по текущему курсу). Из них 145,492 млрд рублей пойдут в федеральный бюджет, остальные 685 млн рублей – в бюджет Норильска.

После этого о дополнительных претензиях к "Норникелю" сверх этой суммы заявил губернатор края Василий Усс.

Претензии Красноярского края связаны с ущербом, нанесенным региональным водным объектам (ручьям, малым водоемам), прилегающим к ним почвам, а также обитателям нарушенной разливом экосистемы, говорил ранее председатель правительства края Юрий Лапшин.

Сначала "Норникелю" будет направлено претензионное письмо, чтобы компания могла возместить ущерб в добровольном порядке, если согласна с оценкой нанесенного вреда. Если компания откажется от возмещения в добровольном порядке, последует иск в суд, пояснял Лапшин.

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" из-за проседания фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив дизельного топлива. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, последняя впадает в озеро Пясино, соединенное рекой с Карским морем. Ростехнадзор главной причиной аварии назвал слабую несущую способность опоры резервуара и свай и обнаружил ошибки в установке этих свай.

Норникель

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