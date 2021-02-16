Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:02Заразились
на 16.02В России 4 099 323+13 233В мире 109 156 825+342 573

"Норникель" дал понять, что признал решение суда о взыскании 146 млрд руб.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - "Норникель" предварительно оценивает обжалование решения суда, взыскавшего с него 146 млрд рублей ущерба за аварию в Норильске, как не соответствующее интересам компании, сообщила компания в отчете за 2020 год.

"Норникель" получил полный текст решения суда 13 февраля и на дату утверждения к выпуску консолидированной финансовой отчетности продолжает его анализ, следует из документа.

"В качестве своей предварительной позиции по перспективам обжалования руководство группы оценивает, что дальнейшее обжалование не соответствует интересам группы", - говорится в отчете.

В РоссииКрасноярский край потребует от "Норникеля" многомиллионную компенсациюКрасноярский край потребует от "Норникеля" многомиллионную компенсациюЧитать подробнее

При этом "Норникель" напоминает, что финальное решение об обжаловании будет принято в соответствии со всеми необходимыми корпоративными процедурами до истечения срока, установленного законодательством РФ для подачи апелляции: в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме. Если решение суда не будет обжаловано в течение месячного срока, оно вступит в законную силу.

Арбитражный суд Красноярского края 5 февраля частично удовлетворил иск Росприроднадзора к "дочке" "Норникеля" "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) о возмещении ущерба окружающей среде в результате аварии 29 мая прошлого года на ТЭЦ-3 Норильска.

Сумма иска была около 147,7 млрд рублей, из них суд постановил НТЭК возместить 146,2 млрд рублей (примерно $1,9 млрд по текущему обменному курсу). Ранее Росприроднадзор назвал уточненную сумму для возмещения вреда, причиненного окружающей среде, - около 145 млрд рублей, но при этом не ходатайствовал об уточнении исковых требований.

"Норникель" в отчетности за первое полугодие прошлого года отразил резерв в $2,13 млрд под экологические требования. Взыскание этой суммы предполагает реализацию наихудшего для компании сценария, комментировали ранее топ-менеджеры "Норникеля".

Сама компания оценивала нанесенный вред окружающей среде в 21,4 млрд рублей. Экспертная организация АНО "Экотерра", привлеченная "Норникелем" для оценки вреда, оценила его еще меньше - в 17,94 млрд рублей. "

Хроника 29 мая 2020 года – 16 февраля 2021 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норникель Норильск

Новости по теме

Новости

Думе предложили уточнить запрещенные методы получения коммерческих секретов

Путин обсудил с Дегтяревым итоги полугода его работы в Хабаровском крае

Путин обсудил с Дегтяревым итоги полугода его работы в Хабаровском крае

У эксперта фонда Горчакова не приняли прошение о помиловании без признания вины

Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге

Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге

Дума одобрила в I чтении снятие ограничений по возрасту для части чиновников

Приостановка авиасообщения РФ с Великобританией продлена до 16 марта

Приостановка авиасообщения РФ с Великобританией продлена до 16 марта

Две трети "удаленщиков" пожаловались на ненормированный рабочий день

Две трети "удаленщиков" пожаловались на ненормированный рабочий день

Суд отклонил иск бизнесмена Пригожина к журналисту Шевченко

Госдума приняла закон о запрете высаживать детей-безбилетников

Госдума приняла закон о запрете высаживать детей-безбилетников

ЕСПЧ признал несправедливым приговор по делу об убийстве адвоката Маркелова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');