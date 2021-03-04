Третий подозреваемый по делу об избиении в ИК-1 отправлен под домашний арест

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Заволжский районный суд Ярославля не удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Игоря Камиронова – третьего подозреваемого по уголовному делу об избиении заключенного в ярославской колонии №1.

В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 апреля, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Следствие настаивало на аресте подозреваемого, отметила она.

Камиронов был задержан накануне. Ранее работал младшим инспектором ИК-1. В настоящее время он трудится пожарным в спасательном отряде МЧС.

27 февраля Заволжский районный суд Ярославля отправил под домашний арест до 23 апреля двух подозреваемых по этому делу – сотрудников ИК-1 Александра Семенова и Ивана Коковина. Следствие просило суд заключить обоих подозреваемых под стражу.

"Новая газета" дважды публиковала видеозапись пыток заключенных в ярославской колонии. На распространенных 23 февраля кадрах избиению подверглись двое заключенных, один из которых, как пишет "Новая газета", гражданин Грузии Важа Бочоришвили после избиения сотрудниками колонии в апреле 2017 года был направлен в штрафной изолятор, где у него открылось кровотечение. Бочоришвили был доставлен в больницу Рыбинска, где 9 мая скончался. Уголовного дела по данному факту возбуждено не было, сообщило издание.

После распространения видеозаписи в следственном управлении Ярославской области "Интерфаксу" сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).