Суд подтвердил приговор по основному делу об избиении заключенного в ярославской ИК-1

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ярославский областной суд оставил без изменения приговор 11 сотрудникам исправительной колонии №1 Ярославля делу об избиении заключенного Евгения Макарова летом 2017 года. Об этом сообщил фонд "Общественный вердикт" (Минюст считает организацию иноагентом), представляющий интересы потерпевших.

"Новая газета" 20 июля 2018 года опубликовала видео пыток мужчины в наручниках в ИК-1. Запись оказалась в распоряжении "Общественного вердикта" и адвоката Ирины Бирюковой.

После публикации записи было возбуждено у головное дело. Следствие установило, что сотрудники колонии избили Макарова, отбывавшего срок за побои. Он получил телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

19 ноября Заволжский районный суд Ярославля признал 11 сотрудников исправительной колонии N1 УФСИН по Ярославской области виновными по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Шесть подсудимых получили сроки до 3,5 лет колонии общего режима и были освобождены в зале суда. Еще четверо получили по четыре года колонии, еще один - четыре года и три месяца.

Руководителей колонии - Дмитрия Николаева и Игита Михайлова - суд оправдал, хотя прокурор просил для них по семь лет лишения свободы.

В августе 2020 года "Новая газета" и "Общественный вердикт" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.

В феврале 2023 года издание и фонд обнародовали другие, ранее неизвестные записи пыток заключенных в этой колонии. СКР в тот же день возбудил новое уголовно едело.