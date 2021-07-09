"Ростех" сообщил об успешных тестах беспилотной версии танка "Армата"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Беспилотная версия танка "Армата" успешно прошла тестовые испытания, сообщил в пятницу первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков.

"Например, хорошо известный танк "Армата" изначально проектировался как управляемая экипажем машина. Но уровень современных технологий сегодня позволяет превратить его в беспилотник - соответствующие тесты мы проводили, и они оказались успешными", - заявил Артяков в интервью газете "Красная Звезда".

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее заявлял, что проект беспилотной "Арматы" не будет серийным.

"Нет, конечно. На этой машине мы обкатываем беспилотные технологии. В основном используется как управляемая экипажем техника", - сказал глава "Ростеха"

Он также рассказывал о технологиях в танке "Армата".

"Если говорить про "Армату", то там все будет максимально автоматизировано. К примеру, экипажу "Арматы" не нужно точно прицеливаться, надо лишь приблизительно навести орудие на цель. Электроника дальше все сделает сама - точно определит расстояние до цели и наведет на нее орудие. То есть в этой машине используются элементы искусственного интеллекта, которые помогают экипажу вести стрельбу. Повторюсь, оператору достаточно указать направление к цели, дальше все делается самостоятельно", - заявил Чемезов.

Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) разработал тяжелую гусеничную платформу "Армата". На ее базе создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Техника на платформе "Армата" проходит испытания.

Ранее Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), сказал, что у Минобороны РФ есть контракт на поставку для войсковых испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15. По оценкам военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. В УВЗ ранее заявляли, что танк Т-14 "Армата" тестировался в беспилотном режиме.