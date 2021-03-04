Чиновники в Удмуртии отменили закупку иномарки после скандала с ОНФ
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Малопургинском районе Удмуртии отменили закупку автомобиля Toyota Camry за 2,2 млн рублей для бюджетного учреждения после скандала с региональным отделением Общероссийского народного фронта.
Когда в ОНФ раскритиковали запланированную закупку из-за дороговизны, глава района Сергей Юрин потребовал от организации, чтобы она доказала, что не является иностранным агентом.
"Заказчик извещает об отмене закупки", следует из материалов сайта госзакупок.
Материалы о закупке Toyota Camry или ее аналога разместили муниципальное бюджетное учреждение "Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования "Малопургинский район".
В ОНФ посоветовали учреждению купить менее дорогой отечественный автомобиль.
Юрин в ответ затребовал от активистов ряд документов, в том числе "актуализированную выписку" от Минюста о том, что организация "не является иностранным агентом с указанием источников финансирования ее деятельности". Об этом представитель ОНФ сообщил 3 марта. Организация переправила письмо Юрина в прокуратуру. В приложенной к сообщению копии письма ОНФ чиновнику было сказано, что лидером ОНФ является президент Владимир Путин.
Глава Удмуртии Александр Бречалов затем назвал письмо Юрина "крайне странным" и заявил, что чиновники должны быть готовы к диалогу с общественными организациями.