Сочи с начала года принял почти 1 млн туристов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Рост турпотока в Сочи с начала года увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг пресс-служба администрации города.

"В этом году город-курорт уже принял почти 1 миллион туристов. Этот показатель на 3% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Более того, в дни предстоящих праздников власти Сочи прогнозируют высокую загрузку гостиниц.

"Все объекты размещения курорта при заселении гостей продолжают соблюдать обязательный комплекс профилактических мер, которые позволяют контролировать эпидемиологическую ситуацию в городе. Благодаря этому курортный сезон удастся провести не только экономически эффективным, но и безопасным", - приводит пресс-служба слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.