Четыре снежные лавины сошли на горнолыжных курортах Сочи

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сильный снегопад в Сочи спровоцировал сход лавин и закрытие горнолыжных трасс.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что всего сошли четыре лавины, три из них - на трассах горнолыжных комплексов "Альпика-Сервис" и "Красная Поляна".

Повреждений инфраструктуры нет, о пострадавших также не сообщается.

По данным Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", в предгорной и горной зоне Сочи сильный снег будет идти до середины дня 17 февраля. "В горных районах в превентивных целях закрыты лыжные трассы четырех горнолыжных курорта", - говорится в сообщении.

В связи ухудшением погодных условий спасатели рекомендуют заботиться о собственной безопасности и обращать внимание на SMS-сообщения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю с предупреждениями о возможных ЧС, следить за информацией по местным теле- и радиостанциям.

Ранее сообщалось, что в Сочи из-за снегопада за сутки повалено более 50 деревьев.