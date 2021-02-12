В Сочи осуждены мошенники, открывшие фиктивные филиалы банка

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Центральный суд Сочи признал виновными в мошенничестве четырех жителей Московской области, которые привлекали деньги граждан в несуществующие филиалы банка.

На скамье подсудимых оказались двое мужчин и две женщины, которых обвиняли в мошенничестве и легализации денег, приобретенных преступным путем, сообщает в пятницу пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Из приговора следует, что в 2017 фигуранты по фиктивным договорам займа привлекали деньги граждан в несуществующие филиалы банка. Подельники, используя вымышленные имена, организовали работу фиктивных филиалов банка в Сочи и Ногинске (Московская область), открыли сайты несуществующих допофисов и рекламировали их в СМИ.

Таким образом подсудимым удалось обмануть 79 человек в Сочи на сумму более 23 млн рублей и 12 человек в Ногинске на сумму более 4 млн рублей.

Суд оправдал двух мужчин в легализации денег за отсутствием в их действиях состава преступления, признав за ними право на реабилитацию. Однако все четверо подсудимых виновными в мошенничестве. Мужчинам назначено по 5 лет колонии общего режима, женщины получили условные сроки - 3 года и 2 года 10 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.