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Чайка назвал "местами зашкаливающим" уровень коррупции на Кавказе

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Уровень коррупции в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) местами зашкаливает, ситуация требует пристального внимания, заявил полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

"Уровень коррупции (в СКФО - ИФ) местами зашкаливает. Несмотря на принимаемые меры, ситуация по-прежнему требует пристального внимания", – сказал полпред, отвечая на вопрос издания, как обстоят дела с коррупцией в регионе.

По словам Чайки, "в частности, по предварительной информации, сотрудниками окружных прокуратур выявлено около 20 тысяч нарушений законодательства о противодействии коррупции, внесено более 11 тысяч актов прокурорского реагирования".

"За совершенные коррупционные правонарушения к дисциплинарной и административной ответственности привлечено порядка шести тысяч должностных и юридических лиц, возбуждено свыше 150 уголовных дел коррупционной направленности", – отметил полномочный представитель президента РФ в СКФО.

СКФО Юрий Чайка

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