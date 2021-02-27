Соревнования по дзюдо в Дагестане закончились массовой дракой

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Массовая драка с участием спортсменов и зрителей произошла во время соревнований по дзюдо в дагестанском Каспийске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики.

"По имеющейся информации, в Дворце спорта имени Али Алиева в субботу проходило первенство СКФО по дзюдо. Между спортсменами произошла драка, к которой подключились болельщики. В результате организаторами было принято решение об отмене состязаний", - сказал собеседник агентства.

По данному факту МВД для установления причины происшествия проводит проверку, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.