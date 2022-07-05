Алексей Кудрин уволился из СПбГУ

Алексей Кудрин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин больше не работает в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).

"А.Л.Кудрин был уволен из Санкт-Петербургского государственного университета по собственному желанию", - сообщил в виртуальной приемной вуза проректор по организации работы с персоналом СПбГУ Владимир Еремеев.

Как следует из материалов ректорского совещания, 30 мая на заседании ученого совета университета Кудрин отказался участвовать в выборах декана факультета свободных искусств и наук, который возглавлял ранее. Поскольку это был единственный кандидат на должность, выборы признаны несостоявшимися. Обязанности декана факультета исполняет профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова.

Кудрин возглавлял факультет свободных искусств и наук СПбГУ с 2011 года. В 2021 году стало известно о намерениях подразделения выделиться из состава университета и стать самостоятельным юридическим лицом. Предполагалось, что вуз возглавит Кудрин.

После обнародования этой информации координационный совет НКО РФ попросил Генпрокуратуру РФ проверить обстоятельства создания Университета свободных искусств и наук. В совете посчитали, что создаваемый вуз "может быть аффилирован с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу и ведущими на территории России деструктивную деятельность".

Кудрин - доктор экономических наук, был признан почетным профессором экономического факультета СПбГУ и ряда других вузов страны. Является автором нескольких десятков научных работ в области экономики и финансов.