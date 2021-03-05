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Сбербанк озаботился гендерным неравенством в топонимике

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил, что запустит 7 марта проект "Во имя женщин" по сбору предложений о том, в честь каких выдающихся россиянок стоит называть улицы.

"В той же Москве в честь великих женщин названо менее 1,5% улиц", - отметили в пресс-службе кредитной организации.

7 марта начнет работу сайт SBER8MARTA.RU, на котором на русском и английском будут представлены истории о женщинах, которые внесли большой вклад в развитие страны. Посетители сайта смогут выбрать тех, в честь кого они бы хотели назвать улицу в своем городе, либо предложить свой вариант, не упомянутый на сайте Сбера.

"С помощью данного проекта Сбер обращает внимание общественности на важность гендерного равенства и делает это в Международный женский день, чтобы подчеркнуть роль женщин в различных сферах деятельности", - говорится в пресс-релизе.

Собрав предложения, банк будет направлять официальные запросы в мэрии городов с просьбой присвоить новым улицам имена заслуженных женщин.

"Таким образом, на улицах российских городов появится больше женских имен, а их жители больше узнают о великих соотечественницах", - объяснили в банке.

Сбербанк

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