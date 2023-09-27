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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Женщины в США тратят на врачей на 18% больше личных средств, чем мужчины

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Ежегодные расходы американских женщин на здравоохранение, не компенсируемые работодателем, превышают аналогичные затраты мужчин на 18%, говорится в исследовании Deloitte.

В абсолютном выражении этот разрыв достигает $15,4 млрд. При учете расходов, связанных с беременностью и родами, разница в сумме затрат увеличивается до 20%.

Отчасти это обусловлено тем, что мужчины реже посещают медучреждения и, как правило, нуждаются в менее дорогостоящих видах профильных услуг, однако немалую роль в возникновении такого дисбаланса также играет и неравенство в оплате труда, подчеркивается в отчете.

Проведенное исследование охватило 16 млн человек и показало, что тенденция к непропорциональному распределению финансового бремени имеет масштабный характер и прослеживается во всех возрастных группах населения страны.

Решить эту проблему возможно путем изменения структуры страховых выплат, что обойдется компаниям в дополнительные $133 в год, или около $11 в месяц, в пересчете на одного сотрудника, отмечают в Deloitte.

Авторы отчета призывают работодателей и страховщиков изучить данный вопрос и скорректировать страховые планы таким образом, чтобы обеспечить справедливые условия для всех работников.

Deloitte США
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