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Из Петербурга выпустили около 300 детей иностранцев от суррогатных матерей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В конце 2020 года около 300 детей, рожденных в Петербурге суррогатными матерями, были переданы биологическим родителям-иностранцам, сообщила детский омбудсмен региона Анна Митянина. Она отметила роль губернатора Александра Беглова в решении этой проблемы.

Летом 2020 года Guardian сообщила, что из-за пандемии и закрытых границ в России застряли около тысячи таких детей, которых не могут забрать биологические родители. Осенью пары из Китая стали жаловаться на невозможность забрать детей у суррогатных матерей из Петербурга. После смерти двух таких младенцев в ситуацию вмешались чиновники и детей стали забирать от нянек в государственные больницы и другие учреждения.

"Если бы своевременно правительство города, губернатор, не отреагировали бы, не обратились бы в правительство, не внесены были необходимые изменения в нормативные акты федерального уровня, конечно, биологические родители по-прежнему бы не могли соединиться со своими детьми, и мы бы получили под Новый год порядка 300 детей в наши дома ребенка с тем, чтобы они оказались фактически на полном государственном обеспечении, - сказала Митянина. - Несколько сотен детей соединились со своими родителями. Но по-прежнему по-прежнему остаются в Доме ребенка №3 восемь детей, от некоторых родители отказались".

По ее словам, судьбу этих восьмерых решат органы соцзащиты.

Пандемия высветила проблему отсутствия надлежащего контроля за деятельностью агентств по суррогатному материнству, считает омбудсмен. Выяснилось, что часть таких младенцев оказываются без наблюдения у профессионалов и не обеспечены необходимым патронажем.

"Некоторое время назад в квартирах в Петербурге находили умерших детей (рожденных суррогатными матерями - ИФ), за которыми присматривали некомпетентные люди. Вероятно, были просмотрены врожденные заболевания", - предположила Митянина.

Она считает, что для решения проблемы нужно изменить федеральное законодательство и наделить властей дополнительными контрольными полномочиями.

Анна Митянина Петербург коронавирус Александр Беглов Китай

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