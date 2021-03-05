Песков отказался назвать иностранца, с которым Путин встретился 3 марта

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался назвать имя иностранца из Европы, с которым Владимир Путин встречался ранее на этой неделе. О встрече глава государства рассказал 4 марта, общаясь с волонтерами движения "Мы вместе".

Пескова спросили, был ли это бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер или экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией, кто был его собеседником", - ответил Песков.

Он добавил, что такого рода контактов у президент "немало".

"Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем. Это абсолютно нормальная практика, каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий", - отметил он и добвил, что подобных встреч "гораздо больше, чем вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях".

"Я вчера вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец, живет дома, естественно, приехал по делам в Россию. Вчера мы с ним поздно вечером увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях", - рассказал днем ранее Путин.

По его словам, его собеседника удивило, что на улицах Москвы продолжается жизнь, несмотря на пандемию, тогда как в крупных городах Европы "редкие машины на улицах, людей почти нет, всё закрыто".