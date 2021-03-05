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Песков анонсировал большее число офлайн-мероприятий в графике Путина

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Количество мероприятий в формате живого общения в рабочем графике президента РФ Владимира Путина будет постепенно возрастать, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"За последний месяц число таких мероприятий уже выросло и будет увеличиваться дальше. Но постепенно - с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация и при строгом соблюдении превентивных санитарных мер", - сказал Песков.

В период подъема заболеваемости Путин проводил совещания и рабочие встречи преимущественно в режиме видеоконференций.

Дмитрий Песков Владимир Путин

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