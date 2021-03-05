Рособрнадзор не будет упрощать задания ЕГЭ и переносить его сроки

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Рособрнадзор не будет менять или упрощать задания Единого госэкзамена (ЕГЭ) в нынешнем году, считая это нецелесообразным, сообщил начальник управления Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"В сентябре еще 2020 года были опубликованы модели экзаменационных заданий и сами демоверсии измерительных материалов (...), изменение тех экзаменационных моделей, которые уже вывешены, нецелесообразно", - сказал Круглинский в интервью на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Он сказал, что также нет планов по переносу ЕГЭ на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации, и оба экзамена, которые предстоит сдавать выпускникам 11-х классов, ЕГЭ и Государственный выпускной экзамен (ГВЭ), "пройдут по тому проекту расписания, которое уже есть".

Круглинский напомнил, что особенностью сдачи выпускных экзаменов для 11-классников является обязательная сдача одного ЕГЭ по русскому языку для поступающих в вузы, и двух обязательных ГВЭ по русскому языку и математике для тех, кто не планирует поступление.

"Все эти нововведения, о которых мы говорим сегодня и последние три месяца, они касаются только итоговой аттестации в 2021 году. Мы искренне надеемся, что в следующем году (...) ЕГЭ пройдет в штатном режиме, как и проводилось всегда", - сказал представитель Рособрнадзора.

Расписание ЕГЭ

Ранее ведомство опубликовало проекты расписаний ЕГЭ и ГВЭ, основной период проведения единого государственного экзамена пройдет с 31 мая по 22 июня, имеются также резервные для сдачи экзамена дни: 28, 28 июня и 2 июля. ЕГЭ по русскому пройдет 3-4 июня.

Проведение Государственного выпускного экзамена запланировано на 31 мая - 2 июля, дополнительный период для сдачи ГВЭ - 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день - 17 июля.

В Рособрнадзоре также ранее сообщили, что для сдачи выпускных экзаменов в этом году зарегистрировались около 795 тысяч человек, что примерно соответствует числу подавших заявления годом ранее.

Самым массовым экзаменом станет ЕГЭ по русскому языку, его планируют сдавать почти 726 тысяч человек.