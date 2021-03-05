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Рособрнадзор не будет упрощать задания ЕГЭ и переносить его сроки

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Рособрнадзор не будет менять или упрощать задания Единого госэкзамена (ЕГЭ) в нынешнем году, считая это нецелесообразным, сообщил начальник управления Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"В сентябре еще 2020 года были опубликованы модели экзаменационных заданий и сами демоверсии измерительных материалов (...), изменение тех экзаменационных моделей, которые уже вывешены, нецелесообразно", - сказал Круглинский в интервью на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Он сказал, что также нет планов по переносу ЕГЭ на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации, и оба экзамена, которые предстоит сдавать выпускникам 11-х классов, ЕГЭ и Государственный выпускной экзамен (ГВЭ), "пройдут по тому проекту расписания, которое уже есть".

Круглинский напомнил, что особенностью сдачи выпускных экзаменов для 11-классников является обязательная сдача одного ЕГЭ по русскому языку для поступающих в вузы, и двух обязательных ГВЭ по русскому языку и математике для тех, кто не планирует поступление.

"Все эти нововведения, о которых мы говорим сегодня и последние три месяца, они касаются только итоговой аттестации в 2021 году. Мы искренне надеемся, что в следующем году (...) ЕГЭ пройдет в штатном режиме, как и проводилось всегда", - сказал представитель Рособрнадзора.

Расписание ЕГЭ

Ранее ведомство опубликовало проекты расписаний ЕГЭ и ГВЭ, основной период проведения единого государственного экзамена пройдет с 31 мая по 22 июня, имеются также резервные для сдачи экзамена дни: 28, 28 июня и 2 июля. ЕГЭ по русскому пройдет 3-4 июня.

Проведение Государственного выпускного экзамена запланировано на 31 мая - 2 июля, дополнительный период для сдачи ГВЭ - 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день - 17 июля.

В Рособрнадзоре также ранее сообщили, что для сдачи выпускных экзаменов в этом году зарегистрировались около 795 тысяч человек, что примерно соответствует числу подавших заявления годом ранее.

Самым массовым экзаменом станет ЕГЭ по русскому языку, его планируют сдавать почти 726 тысяч человек.

Рособрнадзор Игорь Круглинский ЕГЭ

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