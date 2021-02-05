ЕГЭ по русскому языку назначен на 3 и 4 июня

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Единый госэкзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 3 и 4 июня, его сдают все выпускники, собирающиеся поступать в вузы, сообщает Рособрнадзор.

"Основной период проведения единого государственного экзамена начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня: 3 и 4 июня", - говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора в пятницу.

В этом году по решению Минпросвещения и Рособрнадзора все выпускники, кто планирует далее поступление в вузы, сдают только один ЕГЭ по русскому языку, остальные предметы по выбору.

В сообщении уточняется, что проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 7 июня, по истории и физике - на 11 июня, по обществознанию - 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - на 18 июня.

"Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") традиционно пройдет в два дня: 21 и 22 июня. Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ, который в 2021 году участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах, также разделено на два дня: 24 и 25 июня", - говорится в сообщении.

Дни 28, 29 июня и 2 июля являются резервными для сдачи ЕГЭ.

В сообщении говорится, что в этом году расписание ЕГЭ предусматривает проведение экзамена в два этапа: основного с 31 мая по 2 июля и дополнительного, с 12 по 17 июля.

"В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день - 17 июля", - говорится в сообщении.