Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:05Заразились
на 12.04В России 4 649 710+8 320В мире 136 046 624+690 739

Рособрнадзор не планирует переносить ЕГЭ в Москве из-за COVID

Рособрнадзор не планирует переносить ЕГЭ в Москве из-за COVID
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Рособрнадзоре не обсуждается вопрос переноса сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников столичных школ из-за наблюдаемых скачков заболеваемости коронавирусом в Москве.

"Такой перенос (для Москвы) не обсуждается. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в понедельник.

В РоссииРособрнадзор не будет упрощать задания ЕГЭ и переносить его срокиЧитать подробнее

"Экзамены будут организованы с учетом всех необходимых мер эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором", - уточнили в пресс-службе.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что ЕГЭ для одиннадцатиклассников пройдет с 31 мая по 22 июня, имеются также резервные для сдачи экзамена дни: 28 июня и 2 июля. ЕГЭ по русскому пройдет 3-4 июня.

В этом году по решению Минпросвещения и Рособрнадзора все выпускники, кто планирует далее поступление в вузы, сдают только один ЕГЭ по русскому языку, остальные предметы по выбору.

Одиннадцатиклассники, не планирующие поступать в вузы, будут сдавать Государственный выпускной экзамен, проведение которого запланировано на 31 мая - 2 июля, дополнительный период для сдачи - 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день - 17 июля.

По данным оперштаба на понедельник, в Москве зарегистрировано 1 833 новых случая COVID-19, в воскресенье было 2090 случаев.

Хроника 09 января 2020 года – 12 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Рособрнадзор Москва ЕГЭ Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Москве началась вторая фаза клинических испытаний "КОВИД-глобулина"

В Москве началась вторая фаза клинических испытаний "КОВИД-глобулина"

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на Кутузовском проспекте

Движение на участке салатовой ветки метро ограничат с 1 по 23 мая

Движение на участке салатовой ветки метро ограничат с 1 по 23 мая

Мошенники похитили более 23 млн рублей у дочери Валерия Чкалова

В Москве осудили мужчину, распылившего в лицо омоновца баллончик

Московский школьник получил условный срок по делу об изготовлении бомбы

В столице в выходные ожидается потепление до плюс 17 градусов

В Москве впервые с конца января выявили более 2,4 тыс. COVID-случаев

Число вакансий с удаленкой выросло на 33% с начала года в Москве

Число вакансий с удаленкой выросло на 33% с начала года в Москве
Пандемия коронавируса

Вакцину "КовиВак" в московские поликлиники направлять пока не планируют

Вакцину "КовиВак" в московские поликлиники направлять пока не планируют
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');