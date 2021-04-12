Рособрнадзор не планирует переносить ЕГЭ в Москве из-за COVID

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Рособрнадзоре не обсуждается вопрос переноса сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников столичных школ из-за наблюдаемых скачков заболеваемости коронавирусом в Москве.

"Такой перенос (для Москвы) не обсуждается. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Экзамены будут организованы с учетом всех необходимых мер эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором", - уточнили в пресс-службе.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что ЕГЭ для одиннадцатиклассников пройдет с 31 мая по 22 июня, имеются также резервные для сдачи экзамена дни: 28 июня и 2 июля. ЕГЭ по русскому пройдет 3-4 июня.

В этом году по решению Минпросвещения и Рособрнадзора все выпускники, кто планирует далее поступление в вузы, сдают только один ЕГЭ по русскому языку, остальные предметы по выбору.

Одиннадцатиклассники, не планирующие поступать в вузы, будут сдавать Государственный выпускной экзамен, проведение которого запланировано на 31 мая - 2 июля, дополнительный период для сдачи - 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день - 17 июля.

По данным оперштаба на понедельник, в Москве зарегистрировано 1 833 новых случая COVID-19, в воскресенье было 2090 случаев.