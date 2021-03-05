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РКН составил протоколы на соцсети за вовлечение детей в акции протеста

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Основанием для составления протоколов послужило неудаление или несвоевременное удаление интернет-платформами информации, вовлекавшей подростков в противоправную деятельность – участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что на сегодняшний день в суд поступили протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", YouTube.

В РКН напомнили, что 4 марта мировой судья Савеловского района решил оштрафовать ООО "Мэйл.ру" по двум делам об административных правонарушениях за несвоевременное удаление призывов в соцсети "Одноклассники" на сумму 4 млн рублей.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Одноклассников", там намерены обжаловать решения о штрафах.

"В ходе поочередного рассмотрения дел ожидается назначение административных штрафов в отношении владельцев всех упомянутых интернет-платформ", - сказали в РКН.

Согласно части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации в течение суток, она может быть оштрафована в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что с 11 февраля по 1 марта намерены составить административные протоколы в отношении социальных сетей, которые несвоевременно удалили призывы к несовершеннолетним участвовать к несанкционированных акциях.

23, 31 января и 2 февраля в регионах РФ прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного после возвращения в Россию 17 января. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный приговор на реальный по делу "Ив Роше" сроком на 3,5 года.

Роскомнадзор Facebook Instagram Twitter TikTok ВКонтакте Одноклассники Telegram YouTube

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