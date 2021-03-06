Помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"К сожалению, он (Орешкин) заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь", - сказал Мишустин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса.

В субботу премьер-министр РФ прибыл в Кемерово для проведения совещаний по вопросам транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области и социально-экономического развития региона.

Орешкин возглавлял Минэкономразвития с 30 ноября 2016 по 15 января 2020, до этого полтора года был замминистра финансов. С момента ухода из министерства занимает пост помощника президента.