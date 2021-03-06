Путин не контактировал с заболевшим COVID-19 Орешкиным

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не контактировал лично со своим помощником Максимом Орешкиным, у которого обнаружен коронавирус, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет необходимости (в самоизоляции - ИФ). У них не было прямых контактов", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Его цитирует радиостанция "Говорит Москва".

Ранее на совещании в Кемерове премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что у Орешкина диагностирован коронавирус.

Орешкин возглавлял Минэкономразвития с 30 ноября 2016 по 15 января 2020. С момента ухода из министерства занимает пост помощника президента.