Минобороны расскажет о героинях Великой Отечественной войны

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Минобороны России в преддверии Международного женского дня запустило на своем сайте раздел, посвященный героиням Великой Отечественной войны, сообщили в воскресенье в военном ведомстве.

Отмечается, что в основу нового историко-познавательного проекта на сайте Минобороны легли архивные документы о боевых подвигах женщин на фронтах войны - наградные материалы, страницы фронтовых газет, доклады и приказы командования и другие "свидетельства их славных ратных дел".

Раздел открыт по адресу 8march2021.mil.ru.

В разделе, в частности, представлена докладная записка старшего инструктора отдела пропаганды майора Е.Никифоровой в Главное политическое управление РККА от мая 1944, посвященная участию женщин в боевых действиях.

Согласно ей, "в отдельных спецчастях и соединениях ПВО, в санитарных, в учреждениях связи, ВАД количество женщин-военнослужащих доходит до 50 и больше процентов", а "только девушек-комсомольцев в Красной Армии насчитывается свыше трехсот тысяч человек".

Раздел расскажет об отдельных выдающихся женщинах-военнослужащих, в частности, командире взвода автоматчиков-морпехов Екатерине Завалий, летчице Лидии Литвяк, награжденной Золотой Звездой Героя Советского Союза, сестрах-пулеметчицах Александре Окуневой и Анастасии Акимовой и других.