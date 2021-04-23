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Минобороны рассекретило документы об освобождении Венгрии Красной Армией

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ на своем интернет-портале открыло новый мультимедийный раздел, посвященный освобождению Венгрии и воинам Красной Армии, погибшим за ее свободу, сообщает военное ведомство.

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"Обнародованы документы из фондов Центрального архива министерства обороны: журналы боевых действий, учетные карточки воинских захоронений, именные списки погибших, наградные листы героев войны, документы об отношении местного населения к бойцам Красной Армии и о помощи советского руководства венгерскому народу", - говорится в сообщении

"В 1944-1945 годах Красная Армия в напряженной борьбе освободила от немецко-фашистской оккупации земли десяти европейских государств. В кровопролитных боях за освобождение Венгрии Советский Союз потерял около 140 тысяч своих сыновей, 80 тысяч из которых погибли в ходе героического взятия Будапешта. Память о тех событиях хранят свыше тысячи захоронений, братских могил и мемориалов советским воинам на территории Венгрии", - подчеркивает Минобороны.

Ведомство отмечает, что архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента Российской Федерации.

Минобороны РФ Венгрия

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