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Парковки в Москве будут бесплатными 8 марта

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Московские парковки будут бесплатными в Международный женский день, сообщает столичный паркинг.

"Это касается и тех улиц, где на парковках действует повышенный тариф - 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. Платными останутся только парковки со шлагбаумом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 и 7 марта парковки будут работать в обычном режиме: в субботу платно, а в воскресенье придется заплатить на парковках с повышенным тарифом (380 рублей в час).

Также московский паркинг напоминает о необходимости соблюдения правил парковки. Неправильно припаркованный автомобиль может мешать пешеходам и другому транспорту.

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