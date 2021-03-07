Суд в Архангельске арестовал экс-мэра Котласа

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Ломоносовский районный суд Архангельска отправил под стражу бывшего мэра города Котласа Андрея Бральнина, сообщил "Интерфаксу" представитель суда в воскресенье.

По словам собеседника агентства, мера пресечения избрана на два месяца, до 4 мая.

По информации регионального управления СКР, Бральнину предъявлено обвинение в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями (четыре эпизода по ч. 5, 6 ст. 290 и ч.2 ст. 285 УК РФ).

Как сообщалось, Бральнин был задержан в Москве 5 марта.

Чиновник подал в отставку в начале февраля. Покидая свой пост, в видеообращении к жителям он заявлял, что губернатор Архангельской области Александр Цыбульский пригласил его на работу в правительство региона.