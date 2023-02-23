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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Экс-мэр Котласа совершил самоубийство в СИЗО

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава Котласа Андрей Бральнин в четверг покончил с собой в следственном изоляторе Архангельской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСИН по региону.

Мужчина обвинялся во взяточничестве на сумму более 18 млн рублей.

"При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказали в пресс-службе. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются причины случившегося.

Как сообщалось, в январе 2022 года Бральнину предъявили обвинение во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Арестован он был в марте 2021 года.

По данным следствия, с 2014 по 2021 годы Бральнин получал взятки от индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих организаций. За это экс-мэр беспрепятственно выдавал им документы по введению объектов в эксплуатацию в Котласе.

Бральнин признал свою вину.

Андрей Бральнин
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