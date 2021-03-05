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В Москве задержан бывший мэр Котласа

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Москве задержан бывший мэр Котласа. Как сообщили в управлении СК по Архангельской области, его подозревают в четырех эпизодах получения крупных и особо крупных взяток и в злоупотреблении должностными полномочиями.

Дело на бывшего чиновника возбудили по материалам ФСБ. Сотрудники ФСБ участвовали в операции по задержанию.

Задержанного доставят в Архангельск, следствие попросит суд его арестовать.

Имя подозреваемого в СК не назвали. Информированный источник "Интерфакса" говорит, что это Андрей Бральнин.

Бральнин подал в отставку в начале февраля. В видеообращении к горожанам он объяснил, что губернатор Архангельской области Александр Цыбульский пригласил его на работу в правительство региона.

Андрей Бральнин Котлас СКР Москва ФСБ Архангельская область

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